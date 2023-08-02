Подготовка к II Играм стран СНГ успешно завершена. Спортивные делегации прибывают в Беларусь

Новости Беларуси. Подготовка к проведению II Игр стран СНГ в Беларуси успешно завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявлено на заседании оргкомитета в оперативно-координационном центре, оно состоялось в Университете физической культуры. Там заслушаны доклады о готовности от представителей ответственных министерств и ведомств.

Центр, созданный для управления процессами подготовки и проведения соревнований, работает в штатном режиме. Гости и команды прибывают, их обеспечивают всем необходимым. Спортсмены собираются пройти акклиматизацию и посетить наши достопримечательности. Представители Таджикистана уже в Беларуси. Сегодня, 2 августа, встречаем спортивные делегации Кыргызстана и Азербайджана, сборные России и Казахстана по художественной гимнастике.