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Подготовка к II Играм стран СНГ успешно завершена. Спортивные делегации прибывают в Беларусь

02 августа 2023 06:54
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Новости Беларуси. Подготовка к проведению II Игр стран СНГ в Беларуси успешно завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявлено на заседании оргкомитета в оперативно-координационном центре, оно состоялось в Университете физической культуры. Там  заслушаны доклады о готовности от представителей ответственных министерств и ведомств.

Подготовка к II Играм стран СНГ успешно завершена. Спортивные делегации прибывают в Беларусь-1

Центр, созданный для управления процессами подготовки и проведения соревнований, работает в штатном режиме. Гости и команды прибывают, их обеспечивают всем необходимым. Спортсмены собираются пройти акклиматизацию и посетить наши достопримечательности. Представители Таджикистана уже в Беларуси. Сегодня, 2 августа, встречаем спортивные делегации Кыргызстана и Азербайджана, сборные России и Казахстана по художественной гимнастике.

Подготовка к II Играм стран СНГ успешно завершена. Спортивные делегации прибывают в Беларусь-4

Игры стран СНГ в Беларуси пройдут с 4 по 14 августа. Увидим новые рекорды и будем болеть в первую очередь за наших спортсменов.

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# Игры стран СНГ # Фотофакт

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