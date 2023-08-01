Гродненский «Неман» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Сегодня, 1 августа, футболисты БАТЭ и «Немана» играют ответные матчи второго квалификационного раунда еврокубковых турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня, 1 августа, футболисты БАТЭ и «Немана» играют ответные матчи второго квалификационного раунда еврокубковых турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Лиге чемпионов борисовский БАТЭ в Венгрии сражается с кипрским «Арисом». В первом матче белорусская команда крупно проиграла – 2:6. Шансы на выход растворились – к концу второго тайма «Арис» вел со счетом 2:5. В последние минуты игры белорусы смогли забить еще один, но ситуацию это кардинально не изменило. По сумме двух встреч БАТЭ отправляется в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
В Лиге конференций гродненский «Неман» встречался на выезде с местной командой «Бальцан». В первом поединке гродненцы были сильнее – 2:0. Команда Игоря Ковалевича закончила встречу ничьей и вышла в третий квалификационный раунд. Уже 3 августа «Неман» сыграет с победителем пары «Целе» (Словения) – «Витория» (Португалия).