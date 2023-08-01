Гродненский «Неман» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

В Лиге чемпионов борисовский БАТЭ в Венгрии сражается с кипрским «Арисом». В первом матче белорусская команда крупно проиграла – 2:6. Шансы на выход растворились – к концу второго тайма «Арис» вел со счетом 2:5. В последние минуты игры белорусы смогли забить еще один, но ситуацию это кардинально не изменило. По сумме двух встреч БАТЭ отправляется в третий квалификационный раунд Лиги Европы.