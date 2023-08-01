Хоккеистов минского «Динамо» теперь смогут направлять в любой клуб экстралиги для тренировок

Минское «Динамо», представляющее Беларусь в Континентальной хоккейной лиге, начиная со следующего сезона, сможет взаимодействовать со всеми клубами – участниками экстралиги чемпионата Беларуси как с фарм-командами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такой принцип был предложен со стороны «Динамо» и Федерации хоккея Беларуси с учетом стратегии развития хоккея в стране, нашел поддержку руководства КХЛ и был утвержден советом директоров лиги. Соответствующие изменения вступили в силу 28 июля.

В целях получения игровой практики хоккеист минского «Динамо» может быть направлен в каждый из 12-ти клубов национального чемпионата как по ходу регулярного сезона, так и в плей-офф. А приоритетной командой будет считаться его родной клуб или дружина, за которую он выступал до перехода в «Динамо».

Артем Каркоцкий, исполняющий обязанности генерального директора минского «Динамо»:

Мы выступили с просьбой внести в регламент норму, которая будет позволять «Динамо» не только поднимать, но и возвращать в свои родные клубы игроков для получения игровой практики, а не так, как ранее установлено: один-два фарм-клуба. Президент КХЛ Алексей Морозов и совет директоров пошли на встречу, за что им огромная благодарность. Уверен, что игроки клуба и национальная сборная, и КХЛ будут только в выигрыше от этого принятого решения.