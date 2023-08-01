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«Динамо-Олимпик» поборется в четвертьфинале за Кубок Цыплакова

01 августа 2023 20:32
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Новости Беларуси. Стал известен еще один четвертьфиналист Кубка Цыплакова. Накануне определились первые три команды. Во второй раунд вышли «Юниор», «Неман» и «Соболь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Олимпик» поборется в четвертьфинале за Кубок Цыплакова-1

Во вторник за право выступить в 1 /4 сражались две пары дружин. Напомним, на этой стадии розыгрыша серия длится до двух побед одной из команд. Коллектив «Динамо-Олимпик» одержал волевую победу со счетом 4:2 над «Прогрессом».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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