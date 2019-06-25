«Поддержать своих». Как болельщики поддерживают спортсменов во время шоссейной гонки в Минске

Новости Беларуси. Стали известны лидеры шоссейных велогонок. На финиш пришли женщины и уже стартовали на дистанции мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом соревнований следит наш корреспондент Кристина Федорович.

Кристина Федорович, СТВ:

В протоколе индивидуальной гонки на время среди мужчин – 39 спортсменов. Болеем за наших – Василия Кириенко и Бронислава Самойлова.

Василий Кириенко в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал такую интересную вещь, что утро перед соревнованиями он не может начать без чашечки кофе.

Напомним, спортсменам нужно преодолеть трассу в 30 километров. Старт был дан на улице Интернациональной.

С каким настроением болельщики пришли поддержать спортсменов, смотрите в видеоинформации.

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