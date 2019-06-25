«Поддержать своих». Как болельщики поддерживают спортсменов во время шоссейной гонки в Минске

Новости Беларуси. Стали известны лидеры шоссейных велогонок. На финиш пришли женщины и уже стартовали на дистанции мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом соревнований следит наш корреспондент Кристина Федорович.
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Кристина Федорович, СТВ:
В протоколе индивидуальной гонки на время среди мужчин – 39 спортсменов. Болеем за наших – Василия Кириенко и Бронислава Самойлова.
Василий Кириенко в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал такую интересную вещь, что утро перед соревнованиями он не может начать без чашечки кофе.
Напомним, спортсменам нужно преодолеть трассу в 30 километров. Старт был дан на улице Интернациональной.
С каким настроением болельщики пришли поддержать спортсменов, смотрите в видеоинформации.
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