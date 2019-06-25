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Татьяна Шаракова: «Индивидуальная гонка – это очень тяжёлый вид»

25 июня 2019 12:18
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Новости Беларуси. Стали известны лидеры шоссейных велогонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом соревнований следит наш корреспондент Кристина Федорович.

Татьяна Шаракова: «Индивидуальная гонка – это очень тяжёлый вид»-1

Татьяна Шаракова: «Индивидуальная гонка – это очень тяжёлый вид»-3

Кристина Федорович, СТВ:
Утром 25 июня первыми стартовали представительницы прекрасного пола. К сожалению, мы не смогли пополнить копилку медалями. Но наши девушки вошли в топ-10 среди 29 спортсменок. Алена Омелюсик финишировала пятой, Татьяна Шаракова – десятой.

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Татьяна Шаракова: «Индивидуальная гонка – это очень тяжёлый вид»-6

Татьяна Шаракова, участница II Европейских игр:
Индивидуальная гонка – это очень тяжелый вид. Возможно, мы, на индивидуальную гонку готовясь (сегодня обсуждали с тренером), наверное, на тренировках вышли раньше на пик формы.

Трасса довольно-таки интересная. Все виражи проходимые на скорости. Если хорошее самочувствие, здесь вообще отличная трасса.

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Татьяна Шаракова: «Индивидуальная гонка – это очень тяжёлый вид»-9

Татьяна Шаракова: «Индивидуальная гонка – это очень тяжёлый вид»-11

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# Европейские игры # Татьяна Шаракова # Фотофакт

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