Как проходят соревнования по шоссейным велогонкам в Минске? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. II Европейские игры проходят в Минске. Белорусские спортсмены примут участие в таких дисциплинах, как прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, настольный теннис, бокс, дзюдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам. Женщины уже вышли на дистанцию. С подробностями – корреспондент Кристина Федорович.

Кристина Федорович, СТВ:

Минск в буквальном смысле превратился в пешеходный город. Стартовала индивидуальная гонка на время. Точка отсчета – улица Интернациональная. Первыми стартовали женщины. Им предстоит преодолеть маршрут в 30 километров.

В составе сборной Беларуси борются за медали бронзовый призер групповой гонки Татьяна Шаракова, также чемпионка I Европейских игр Алена Омелюсик. Болеть мы будем и за белорусов Василия Кириенко и Бронислава Самойлова.

Подробнее – в видеоинформации.

Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»