Прямой эфир

Как проходят соревнования по шоссейным велогонкам в Минске? Репортаж СТВ

25 июня 2019 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. II Европейские игры проходят в Минске. Белорусские спортсмены примут участие в таких дисциплинах, как прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, настольный теннис, бокс, дзюдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Как проходят соревнования по шоссейным велогонкам в Минске? Репортаж СТВ-1

Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам. Женщины уже вышли на дистанцию. С подробностями – корреспондент Кристина Федорович.

Как проходят соревнования по шоссейным велогонкам в Минске? Репортаж СТВ-3

Кристина Федорович, СТВ:
Минск в буквальном смысле превратился в пешеходный город. Стартовала индивидуальная гонка на время. Точка отсчета – улица Интернациональная. Первыми стартовали женщины. Им предстоит преодолеть маршрут в 30 километров.

В составе сборной Беларуси борются за медали бронзовый призер групповой гонки Татьяна Шаракова, также чемпионка I Европейских игр Алена Омелюсик. Болеть мы будем и за белорусов Василия Кириенко и Бронислава Самойлова.

Подробнее – в видеоинформации.

Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»

Как проходят соревнования по шоссейным велогонкам в Минске? Репортаж СТВ-5
Как проходят соревнования по шоссейным велогонкам в Минске? Репортаж СТВ-6
# Европейские игры # Василий Кириенко # Кристина Федорович

Другие новости рубрики

Все новости
Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»
25 июня 2019 07:51

Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»

«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой
25 июня 2019 06:39

«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой

«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх
24 июня 2019 21:16

«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх