Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»

Новости Беларуси. Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как проходят соревнования по шоссейным велогонкам в Минске? Репортаж СТВ
Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»
Василий Кириенко, чемпион мира-2015 в гонке с раздельным стартом:
Довольно типично для индивидуальных гонок. Единственное, может быть, отличие от европейских трасс – это широкие проспекты, потому что таких дорог в Европе не существует. Сквозняк, пробивает ветром. Это довольно опасно для велосипедистов на велосипедах на индивидуальной гонке, когда аэродинамичные колеса – боковой ветер бьет, очень прилично меняет траекторию при езде.
Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок