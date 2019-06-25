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Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»

25 июня 2019 07:51
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Новости Беларуси. Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»

Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»-1

Василий Кириенко, чемпион мира-2015 в гонке с раздельным стартом:
Довольно типично для индивидуальных гонок. Единственное, может быть, отличие от европейских трасс – это широкие проспекты, потому что таких дорог в Европе не существует. Сквозняк, пробивает ветром. Это довольно опасно для велосипедистов на велосипедах на индивидуальной гонке, когда аэродинамичные колеса – боковой ветер бьет, очень прилично меняет траекторию при езде.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»-4

# Европейские игры # Василий Кириенко # Фотофакт

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