Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»

Василий Кириенко, чемпион мира-2015 в гонке с раздельным стартом:

Довольно типично для индивидуальных гонок. Единственное, может быть, отличие от европейских трасс – это широкие проспекты, потому что таких дорог в Европе не существует. Сквозняк, пробивает ветром. Это довольно опасно для велосипедистов на велосипедах на индивидуальной гонке, когда аэродинамичные колеса – боковой ветер бьет, очень прилично меняет траекторию при езде.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок