Под Минском прошёл Кубок стран СНГ по зимнему плаванию

Кому точно не страшны декабрьские капризы погоды, так это участникам Кубка СНГ по зимнему плаванию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 декабря, под Минском на дистанцию вышли около 150 человек, которых в народе принято называть моржами. Половина из участников приехала к нам из России. Как отмечают спортсмены, вода теплая – +4 градуса. Кому-то это еще больше подогревает боевой дух.

Елена Ботяновская, участница соревнований: Надеюсь, что хотя бы парочку призовых мест займу, очень хотелось бы. Потому что достаточно долго готовились. Спорт и закалка – это круто, но что у нас много очень хороших знакомых и друзей появилось – это вообще великолепно.

Антонина Жуковская, участница соревнований (Россия): Несмотря на то, что у меня вторая бессрочная группа, но я советская спортсменка, характер проявила и большое желание быть в холодной воде. Уже в 2017 году я была на чемпионате мира, посетила уже три чемпионата мира, один международный, Словения, Эстония. Сейчас я уже три года участвую в мегапроектах, очень крупных заплывах.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Все заряжены, улыбаются. Все с положительными эмоциями. Они говорят: когда мы проплывем, мы будем иметь еще больше положительных эмоций. Это здорово! На это площадке такого уровня соревнования проводятся впервые. Думаю, что это станет хорошей, доброй традицией, чтобы мы здесь встречались, проводили соревнования.

В ход пошли навыки владения брассом, баттерфляем и вольным стилем. Сильнейших определили на дистанциях от 25 до 100 метров.