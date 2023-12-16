Второй этап Кубка Содружества по биатлону – результаты белорусов

Первыми на дистанцию вышли мужчины. Белорусы оказались вне пьедестала. Лучший результат из наших спортсменов показал Дмитрий Лазовский. Он с тремя промахами на огневых рубежах стал шестым. Максим Воробей финишировал седьмым. По-прежнему не везет лидеру нашей сборной Антону Смольскому. Он в итоговом протоколе расположился на 17 месте.

У девушек также без медалей. Лучшая из белорусок Анна Сола уходила на дистанцию второй. Однако допустила пять промахов, три из которых на заключительном огневом рубеже и финишировала на четвертом месте. Завершится второй этап Кубка Содружества завтра, 17 декабря, масс-стартами у мужчин и женщин.