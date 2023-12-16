Прямой эфир

Второй этап Кубка Содружества по биатлону – результаты белорусов

16 декабря 2023 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Уфе продолжается второй этап Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе соревновательного дня значились гонки преследования.

Второй этап Кубка Содружества по биатлону – результаты белорусов-1

Первыми на дистанцию вышли мужчины. Белорусы оказались вне пьедестала. Лучший результат из наших спортсменов показал Дмитрий Лазовский. Он с тремя промахами на огневых рубежах стал шестым. Максим Воробей финишировал седьмым. По-прежнему не везет лидеру нашей сборной Антону Смольскому. Он в итоговом протоколе расположился на 17 месте.

Второй этап Кубка Содружества по биатлону – результаты белорусов-4

У девушек также без медалей. Лучшая из белорусок Анна Сола уходила на дистанцию второй. Однако допустила пять промахов, три из которых на заключительном огневом рубеже и финишировала на четвертом месте. Завершится второй этап Кубка Содружества завтра, 17 декабря, масс-стартами у мужчин и женщин.

# Биатлон

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккейная команда Президента сражается с дружиной Гомельской области – ход поединка
16 декабря 2023 10:40

Хоккейная команда Президента сражается с дружиной Гомельской области – ход поединка

Кубок мира по таэквондо ITF проходит в Минске
15 декабря 2023 20:42

Кубок мира по таэквондо ITF проходит в Минске

Сборная Беларуси по хоккею заняла 3-е место в турнире 3х3 на КПК-2023
15 декабря 2023 18:24

Сборная Беларуси по хоккею заняла 3-е место в турнире 3х3 на КПК-2023