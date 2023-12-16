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Анастасия Кулешова завоевала второе золото на турнире по плаванию в Венгрии

16 декабря 2023 11:50
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Белоруска Анастасия Кулешова завоевала второе золото на турнире в Венгрии, который является квалификационным к Олимпийским играм в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Кулешова завоевала второе золото на турнире по плаванию в Венгрии-1

Она показала лучшее время на дистанции 50 метров баттерфляем. Следом финишировала Анастасию Шкурдай, которая к серебру добавила бронзу в заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем. У белорусок на двоих пять медалей, среди которых и три золота.

# Плавание

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