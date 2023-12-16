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Ян Шостак признан первой звездой матча USHL

16 декабря 2023 11:51
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Белорусы продолжают показывать хорошую игру в заокеанских лигах. На этот раз отличилось молодое поколение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ян Шостак признан первой звездой матча USHL-1

Отечественный голкипер Ян Шостак провел блестящий матч в главной юниорской хоккейной лиге США. Он отразив 35 из 37 бросков и принес «Линкольну» победу над «Трай-Сити» – 4:2. По итогам поединка голкипера признали первой звездой. Всего в сезоне Шостак провел 15 поединков, в которых одержал семь побед. В воротах проигравших сыграл еще один белорус Иван Жигалов. Он отразил 21 бросок.

# Хоккей

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