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«Почти все ведущие игроки играют». В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису

27 июня 2022 15:11
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Новости Беларуси. В Минском городском центре олимпийского резерва проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На кортах сошлись лучшие спортсмены со всей страны.  

«Почти все ведущие игроки играют». В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису-1

Первый соревновательный день стартовал с квалификационных поединков парней и девушек, выступающих в одиночном разряде. Участие в турнире принимают и зарубежные атлеты. За попадание в основную сетку наравне с белорусами сражаются российские теннисисты.

Данный старт традиционный и крайне важный, особенно для резерва нашей национальной команды. Им предоставляется возможность показать себя и попасть в сборную.  

«Почти все ведущие игроки играют». В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису-4

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:  
Летний чемпионат всегда открытый. И в прошлые годы было. Иногда приезжают игроки, у нас есть те же россияне или кто-то из Казахстана, кто здесь тренируется постоянно, поэтому они принимают участие. Есть в сетке квалификации несколько игроков из России, а так в основном белорусы. Почти все ведущие игроки играют, будут играть. За исключением тех, кто сейчас играет турниры ATP, WTA. То есть игроки национальной команды и резерв.  

«Почти все ведущие игроки играют». В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису-7

Матчи основного этапа стартуют во вторник, 28 июня. А игроки, выступающие в парном разряде, вступят в борьбу в среду. Турнир завершится 3 июля. Именно тогда станут известны все победители и призеры.  

# Теннис # Андрей Ахрамейко # Фотофакт

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