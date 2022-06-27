«Почти все ведущие игроки играют». В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису

Новости Беларуси. В Минском городском центре олимпийского резерва проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На кортах сошлись лучшие спортсмены со всей страны.

Первый соревновательный день стартовал с квалификационных поединков парней и девушек, выступающих в одиночном разряде. Участие в турнире принимают и зарубежные атлеты. За попадание в основную сетку наравне с белорусами сражаются российские теннисисты.

Данный старт традиционный и крайне важный, особенно для резерва нашей национальной команды. Им предоставляется возможность показать себя и попасть в сборную.