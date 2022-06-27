«Почти все ведущие игроки играют». В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису

Новости Беларуси. В Минском городском центре олимпийского резерва проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На кортах сошлись лучшие спортсмены со всей страны.
Новости Беларуси. В Минском городском центре олимпийского резерва проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На кортах сошлись лучшие спортсмены со всей страны.
Первый соревновательный день стартовал с квалификационных поединков парней и девушек, выступающих в одиночном разряде. Участие в турнире принимают и зарубежные атлеты. За попадание в основную сетку наравне с белорусами сражаются российские теннисисты.
Данный старт традиционный и крайне важный, особенно для резерва нашей национальной команды. Им предоставляется возможность показать себя и попасть в сборную.
Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:
Летний чемпионат всегда открытый. И в прошлые годы было. Иногда приезжают игроки, у нас есть те же россияне или кто-то из Казахстана, кто здесь тренируется постоянно, поэтому они принимают участие. Есть в сетке квалификации несколько игроков из России, а так в основном белорусы. Почти все ведущие игроки играют, будут играть. За исключением тех, кто сейчас играет турниры ATP, WTA. То есть игроки национальной команды и резерв.
Матчи основного этапа стартуют во вторник, 28 июня. А игроки, выступающие в парном разряде, вступят в борьбу в среду. Турнир завершится 3 июля. Именно тогда станут известны все победители и призеры.