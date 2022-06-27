Девчонки улыбались – задача выполнена. Как прошёл международный турнир по волейболу на «Чижовка-Арене»?

Новости Беларуси. На площадке столичной «Чижовка-Арены» завершился международный турнир по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем, помимо наших сборных, принимали две российские команды.

Именно дружина гостей, укомплектованная спортсменками до 17 лет, и праздновала викторию в золотом поединке. Противостояли им наши 16-летние девушки. Несмотря на все старания землячек, уровень восточных соседок был слишком высок. Белоруски уступили со счетом 3:0 и заняли второе место. Для наших юниорок этот старт – первый международный.

Геннадий Александрович, главный тренер сборной Беларуси (U-16) по волейболу:

Результатом, конечно, доволен. Понятное дело, по мастерству огрехов много, но так и должно быть у детей. А то, что проявили характер, волю, некоторые даже и зрелое мастерство. Поэтому я, конечно, доволен. Задачи были играть, получать удовольствие от побед, выигрышей каждого очка, поэтому я считаю, раз девчонки улыбались, пели песни, значит, задача выполнена.

Екатерина Гамова, куратор молодежных сборных России по волейболу:

Это был положительный опыт для нас, безусловно, для первой команды. И этот первый турнир для нашей второй команды, которая собралась только две недели назад, дал нам возможность понять, с кем продолжать работать, кому-то просто дали шанс поучаствовать в таких соревнованиях. Это всегда прекрасно.