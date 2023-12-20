В Минске состоялся второй соревновательный день Кубка Беларуси по стрельбе

Сильнейшие спортсмены сезона собрались в стрелковом комплексе имени Тимошенко, чтобы разыграть медали финала Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В среду состоялся второй соревновательный день.

В стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений викторию праздновал Юрий Щербацевич. Среди девушек медаль высшей пробы в упражнении из пневматической винтовки стоя выиграла Елизавета Цыдик. Для нее это уже вторая медаль на турнире, ранее она завоевала бронзу. Иван Казак стал победителем в дисциплине из пневматического пистолета с 10 метров. Серебро же в активе его отца Андрея Казака. Отметим, данный старт завершает состязательный сезон наших стрелков.

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Очень много высоких результатов было показано за год. И II Игры нас порадовали, и, в принципе, рекорды новые установлены. Молодежь наша растет, опытные спортсмены продолжают подтверждать свой высокий уровень. Поэтому сейчас осталось завершить финал Кубка Республики Беларусь, и будем готовиться к новому сезону, который начнется с 15 января. Пока мы не знаем, допустят ли нас к участию в Олимпийских играх, но продолжаем готовиться, настраиваться.