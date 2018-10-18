Гандболисты БГК лидируют в турнирной таблице чемпионата РБ после победы над СКА

Новости Беларуси. В Бресте прошел матч лидеров белорусского гандбола. БГК принимал СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хозяева площадки выдали ударный первый тайм, по итогам которого вели с преимуществом в шесть мячей.

Армейцы попытались наверстать упущенное после перерыва, но смогли лишь чуть сократить отставание. БГК побеждает – 29:25.

В турнирной таблице брестчане опережают минчан на два очка при игре в запасе. Всего после шести матчей у действуюшего чемпиона 100%-ный показатель набранных очков – 12.