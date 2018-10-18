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Гандболисты БГК лидируют в турнирной таблице чемпионата РБ после победы над СКА

18 октября 2018 07:41
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Новости Беларуси. В Бресте прошел матч лидеров белорусского гандбола. БГК принимал СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хозяева площадки выдали ударный первый тайм, по итогам которого вели с преимуществом в шесть мячей.

Гандболисты БГК лидируют в турнирной таблице чемпионата РБ после победы над СКА-1

Армейцы попытались наверстать упущенное после перерыва, но смогли лишь чуть сократить отставание. БГК побеждает – 29:25.

В турнирной таблице брестчане опережают минчан на два очка при игре в запасе. Всего после шести матчей у действуюшего чемпиона 100%-ный показатель набранных очков – 12.

Гандболисты БГК лидируют в турнирной таблице чемпионата РБ после победы над СКА-4

# Гандбол # Фотофакт

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