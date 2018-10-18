«Очень даже неплохая игра, коммуникации в нападении». Главный тренер «Цмоков» о победе над бельгийским «Монс-Эно»

Новости Беларуси. Стартовали с победы. В дебютном матче группы B первого этапа Кубка ФИБА баскетбольные «Цмоки» взяли верх над соперниками из бельгийского клуба «Монс-Эно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ключевой в поединке стала третья четверть, выигранная белорусами с разницей в 7 очков. Ну а итоговые цифры матча – 89:82 в пользу «Цмоков». Самыми результативными у «драконов» стали Виталий Лютыч и Ди Джей Шелтон, набравшие по 18 очков.

Александр Крутиков, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:

Я очень рад этой победе. Помните, как мы тяжело в прошлом году начинали. Мы начинали с проигрыша бельгийской команде здесь, у себя на площадке. Я рад, что мы победили, я рад, что у нас какими-то фрагментами получалась очень даже неплохая игра, коммуникации в нападении.

Следующую игру на турнире «Цмоки» проведут против болгарского «Балкана» в Ботевграде.

В интервью в программе «Неделя спорта» игрок БК «Цмоки-Минск» Виталий Лютыч рассказал о своём участии в разных клубах, но почему всё-таки вернулся в «Цмоки-Минск» (подробнее – здесь).