Довгалёнок о переносе соревнований: «Все спортсмены высказывают одно мнение: давайте сохраним наше здоровье»

Перенос Олимпиады и других соревнований в мире обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Пока рассматриваем, как перенос». Дурнов о том, будут ли сейчас проводить международные соревнования в Беларуси

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Вся эта ситуация по отмене, по переносу соревнований в мире, помимо Международного олимпийского комитета, сам Международный олимпийский комитет базируется ещё на мнении спортсменов. В каждой федерации международной, также и в МОКе, и в ЕОКе, и во всех других организациях есть так называемые комиссии спортсменов. Буквально несколько лет назад они очень сильно набрали обороты, и даже выпустили так называемую свою Хартию – правила спортсмена. И вот этот вот момент, когда начались эти пандемии, и начали закрываться страны, в первую очередь, спортсмены не стояли в стороне. Они тоже высказывали своё мнение. И было очень много конференц-холлов, которые по видеозвонкам присоединялись и общались разные страны, высказывали свои мнения. И сейчас, допустим, сегодня был очередной видеозвонок международный – все спортсмены беспокоятся только об одном: вот этот перенос. Они не то, что беспокоятся, они просто высказывают одно мнение: давайте сохраним наше здоровье, давайте сохраним наше здоровье.