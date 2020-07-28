«Кураж такой, всё отлично!» В Минске стали известны победители соревнований по толканию ядра

Новости Беларуси. Стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования открывали толкатели ядра. Этот вид программы прошел в формате городского турнира. Cпорстмены соревновались на открытой площадке у Дворца спорта.

Первыми в импровизированный сектор вышли девушки: участие приняли 9 человек. Лидер мирового сезона – Алена Дубицкая – доказала свой класс, став победительницей турнира. Ее лучшая попытка – 19 метров и 19 сантиметров. На метр меньше у Елены Пасечник, третья – Елена Абрамчук.

У мужчин соревновались 10 человек. Лучшим стал представитель Гродненской области – Алексей Ничипор. Он толкнул ядро на 20 метров и 42 сантиметра. Серебро добыл Олег Томашевич, бронза – у Дмитрия Карпука.

Награждала победителей и призеров Янина Провалинская-Корольчик. По окончанию соревнований участников и зрителей ждали салют и фаер-шоу.

Алексей Ничипор, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра:

Нестандартный формат соревнований, кураж такой, все отлично! Классно, побольше таких турниров, и не только ядро.

Янина Провалинская-Корольчик, чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра:

У нас такого раньше не было. Мы просто соревновались в «Стайках», рядом с березками, там не было столько зрителей. Это очень подстегивает и стимулирует на результат.