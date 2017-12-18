Почему на волейбольные матчи ходит мало болельщиков: мнение тренера ВК «Строитель»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер команды «Строитель» Александр Сингаевский и капитан команды Сергей Акулич.

Хоккей, как и волейбол, олимпийский вид спорта. Но на хоккей, так уж у нас повелось, зрители ходят активно, особенно на «Минск-Арену», да и когда сборная играет. Что нужно сделать, чтобы болельщик пошел на волейбол? Ведь даже если сравнивать, волейбол более динамичный, более непредсказуемый вид спорта. Там очень часто меняется обстановка на площадке, не надо долго ждать забитого гола. То есть постоянно в напряжении, но зрители не ходят. Почему?

Александр Сингаевский, главный тренер команды «Строитель»:

Во-первых, надо уровень чемпионата поднимать. В основном, молодежь играет в чемпионате. Финансовые возможности у команд значительно уменьшились. Многие игроки-ветераны ушли, закончили выступление. Поэтому это первое, что мы должны сделать.

Второе: надо как-то прекратить отъезд наших молодых игроков в Россию.

А арены соответствуют уровню чемпионата или они, мягко скажем, не очень?

Александр Сингаевский:

Да, мягко скажем, не очень. Допустим, прошлогодние чемпионы играют у нас в зале, в котором помещается 100 или 200 зрителей. Это большая проблема для наших клубов, и эту проблему надо решать.