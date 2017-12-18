«Надеюсь, он станет одним из ведущих волейболистов нашей республики»: тренер «Строителя» о 16-летнем Владиславе Давыскибе

Новости Беларуси. Самой обсуждаемой темой в спортивном мире Беларуси стал финал Кубка Беларуси по волейболу, который прошел 16 декабря, когда на площадке в борьбе за почетный трофей схлестнулись столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер команды «Строитель» Александр Сингаевский и капитан команды Сергей Акулич.
К командной игре важен коллектив, но нельзя и без индивидуальностей. В этой игре выделился 16-летниий Владислав Давыскиба. Расскажите о нем. Может, у нас подрастает новая выдающаяся звезда волейбола?
Александр Сингаевский, главный тренер команды «Строитель»:
Я думаю, что у этого парня большое будущее. Парень владеет всеми навыками, технически подкован. Он незаносчивый. Он сделал такой скачок большой со школьного волейбола и сразу же пришел в команду обладателя Кубка. И вчера не стушевался, выглядел на равных со всеми нашими знаменитыми игроками да и иностранцами. Поэтому хотелось бы пожелать ему, конечно, хорошего пути в волейболе, успехов. Надеюсь, что он станет одним из ведущих волейболистов нашей республики.
Сергей, вы, как старший товарищ, относитесь к молодым? У вас нет дедовщины?
Сергей Акулич, капитан команды «Строитель»:
Дедовщины нет всегда стараемся помочь. Как уже сказал Александр Сергеевич, Владислав Давыскиба выглядел очень достойно. Признаюсь, даже не ожидал такого, потому что я вижу его впервые в этом сезоне. Он очень уверенно вышел, показал хорошую игру в нужный момент. Я не ожидал, молодец!