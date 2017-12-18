«Надеюсь, он станет одним из ведущих волейболистов нашей республики»: тренер «Строителя» о 16-летнем Владиславе Давыскибе

Новости Беларуси. Самой обсуждаемой темой в спортивном мире Беларуси стал финал Кубка Беларуси по волейболу, который прошел 16 декабря, когда на площадке в борьбе за почетный трофей схлестнулись столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер команды «Строитель» Александр Сингаевский и капитан команды Сергей Акулич.

К командной игре важен коллектив, но нельзя и без индивидуальностей. В этой игре выделился 16-летниий Владислав Давыскиба. Расскажите о нем. Может, у нас подрастает новая выдающаяся звезда волейбола?