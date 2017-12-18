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Финал Кубка Беларуси по волейболу: кто из игроков ВК «Строитель» отличился во время встречи с солигорским «Шахтером»?

18 декабря 2017 13:32
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер команды ВК «Строитель» Александр Сингаевский и капитан команды Сергей Акулич. Тема программы – волейбол.

16 декабря состоялся финал Кубка Беларуси по волейболу, в котором столичный «Строитель» одержал победу над солигорским «Шахтером» – 3:1.

Александр Сергеевич, кого можно выделить в вашей команде по итогам победного матча с «Шахтером»?

Александр Сингаевский, главный тренер команды «Строитель»:
Я бы хотел выделить нашего легионера Николаса Сеппанена. Человек травмированный, но провел очень достойно эту игру. Таким иностранцам, которые приезжают к нам, есть что передать, и нашим игрокам есть чему у них поучиться. Вчерашняя игра этому подтверждение.

# Волейбол # Александр Сингаевский

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