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«Прекрасно играл, вел за собой команду»: тренер «Строителя» об игре капитана команды Сергея Акулича на матче с «Шахтером»

18 декабря 2017 13:55
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер команды ВК «Строитель» Александр Сингаевский и капитан команды Сергей Акулич. Мы говорим о финале Кубка Беларуси по волейболу, который состоялся 16 декабря: на площадке за почетный трофей сразились столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер».

Я со своей стороны хотел бы выделить капитана команды Сергея, который тоже провел потрясающий поединок.

Александр Сингаевский, главный тренер команды «Строитель»:
Прекрасно играл, вел за собой команду. В ответственных моментах не дрогнул. Я вчера тоже был доволен его игрой.

# Волейбол # Александр Сингаевский

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