«Прекрасно играл, вел за собой команду»: тренер «Строителя» об игре капитана команды Сергея Акулича на матче с «Шахтером»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер команды ВК «Строитель» Александр Сингаевский и капитан команды Сергей Акулич. Мы говорим о финале Кубка Беларуси по волейболу, который состоялся 16 декабря: на площадке за почетный трофей сразились столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер».

Я со своей стороны хотел бы выделить капитана команды Сергея, который тоже провел потрясающий поединок.

Александр Сингаевский, главный тренер команды «Строитель»:

Прекрасно играл, вел за собой команду. В ответственных моментах не дрогнул. Я вчера тоже был доволен его игрой.