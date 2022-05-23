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Почему летнее первенство Беларуси по теннису проходит на грунтовых кортах? Рассказал главный тренер

23 мая 2022 20:04
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Новости Беларуси. В Минске продолжается первенство Беларуси по теннису среди юношей и девушек. Спортсмены соревнуются как в одиночном, так и парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Почему летнее первенство Беларуси по теннису проходит на грунтовых кортах? Рассказал главный тренер-1

Девушки до 18 лет определили четвертьфиналисток, а их ровесники-парни выявили игроков, которые сразятся в матчах второго круга. Также сделали первые шаги к наградам турнира спортсмены, выступающие в паре. Отметим, что игры в рамках летнего первенства страны проходят на грунтовых кортах, а участие в нем принимают представители сильнейших теннисных школ Беларуси.

Почему летнее первенство Беларуси по теннису проходит на грунтовых кортах? Рассказал главный тренер-4

Андрей Ахрамейко, главный тренер соревнований:
Первенство всегда у нас проводится, как правило, на грунте, потому что это всегда было связано с тем, что победители отбирались в национальную команду для участия в Кубках Европы. Летние Кубки Европы всегда проходят на грунтовом покрытии. В этом году сборная Беларуси не может принимать участие, но традиция осталась.

Почему летнее первенство Беларуси по теннису проходит на грунтовых кортах? Рассказал главный тренер-7

Соревнования на площадках городского и республиканского центров олимпийского резерва по теннису продолжатся до 29 мая.

# Теннис # Андрей Ахрамейко # Фотофакт

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