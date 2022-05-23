Почему летнее первенство Беларуси по теннису проходит на грунтовых кортах? Рассказал главный тренер

Новости Беларуси. В Минске продолжается первенство Беларуси по теннису среди юношей и девушек. Спортсмены соревнуются как в одиночном, так и парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки до 18 лет определили четвертьфиналисток, а их ровесники-парни выявили игроков, которые сразятся в матчах второго круга. Также сделали первые шаги к наградам турнира спортсмены, выступающие в паре. Отметим, что игры в рамках летнего первенства страны проходят на грунтовых кортах, а участие в нем принимают представители сильнейших теннисных школ Беларуси.

Андрей Ахрамейко, главный тренер соревнований:

Первенство всегда у нас проводится, как правило, на грунте, потому что это всегда было связано с тем, что победители отбирались в национальную команду для участия в Кубках Европы. Летние Кубки Европы всегда проходят на грунтовом покрытии. В этом году сборная Беларуси не может принимать участие, но традиция осталась.