«Приятно видеть такой живой отклик». В Минске завершился образовательный семинар для тренеров по теннису

Новости Беларуси. Белорусская теннисная федерация провела первый в 2022 году образовательный семинар для тренеров. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки собрались наставники, заинтересованные в повышении своей квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мероприятие проходило в течение двух дней. Участники не только пополнили багаж теоретических знаний, но и закрепили умения на практике. Новому обучались как молодые специалисты, так и опытные преподаватели. Способствовали повышению уровня мастерства белорусских тренеров и топовые спикеры. Особое внимание эксперты уделили технике подачи мяча и психологической работе с подрастающими теннисистами.

Ирина Чичмарева, руководитель семинара:

Очень приятно видеть такой отклик живой у работающих тренеров. Конечно, дополнительный такой бонус для нас был – это присутствие большого количества молодых специалистов. Я, в частности, многих видела как игроков, с кем-то даже доводилось работать как с игроками. Очень приятно, что молодежь не просто идет на корт по принципу и подобию, как они сами тренировались, но и ищут какие-то новые, альтернативные способы и возможности для обучения уже своих учеников.