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Завершилась игровая программа 9 тура ЧБ по футболу. «Славия» и «Неман» сыграли вничью

23 мая 2022 13:31
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Новости Беларуси. Тремя матчами завершилась игровая программа 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На редкость неуступчивое противостояние выдали «Славия» и «Неман». О накале страстей лучше всего свидетельствуют три удаления.

Завершилась игровая программа 9 тура ЧБ по футболу. «Славия» и «Неман» сыграли вничью-1

С каждой из сторон досрочно отправились отдыхать по одному исполнителю. Также красную карточку получил наставник «Немана» Скоробогатько. Что до событий на поле, то зрители стали свидетелями только двух точных ударов. На 38-й минуте забил Куадьо, а на 65-й паритет восстановил Барсуков. В итоге ничья – 1:1. Из других итогов тура следует отметить первую победу в чемпионате «Днепра». В турнирной таблице на вершине БАТЭ. Далее идут «Энергетик» и минское «Динамо».

# Футбол Беларуси # Андрей Скоробогатько # Седрик Куадьо # Евгений Барсуков # Фотофакт

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