Почему именно аиста выбрали символом олимпийской сборной Беларуси? В НОК объяснили

Объединять белорусских спортсменов может… аист. Не зубр, не медаль, не денежные поощрения. Чистый и легкий, он стремится ввысь, чтобы покорить вершины, но всегда возвращается домой, туда, где сердце. Один из символов Беларуси стал символом олимпийской сборной нашей страны.

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального Олимпийского Комитета:

Тут долго были у нас обсуждения и дебаты, какой символ выбрать. Был вариант и зубра. Олимпийская команда уникальна тем, что там различные виды спорта, не только хоккей или баскетбол, а множество. Использование зубра не совсем подходило бы для гимнастики. Нам надо было символ универсальный, уникальный. Аист олицетворяет Беларусь и подходит, в принципе, как гимнастам, так и легкоатлетам.