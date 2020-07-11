Шершуков: «У нас позиция такова: только свои. Нас не надо усиливать»

Виктор Евгеньевич признается: ошибиться он боится: у него каждый из пяти готов поехать. Несмотря на то, что в Токио выступит всего один спортсмен, тренерский штаб уже работает с прицелом на Париж-2024. Там у нашей команды будут полные квоты.

Виктор Шершуков, главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Мы знаем свою задачу: по максимуму отработать эти две лицензии. У нас многие спортсмены на уровне мировых рекордов сейчас стоят. Это самое главное. Мы – одна из сильнейших команд мира. Три года последние только китайцам проигрываем – мужская команда. У нас хорошие традиции – это и Шарий, и Тараненко, и Курлович, и Арямнов, и Рыбаков, и Батюшко. Очень много имен, и это, действительно, элита мирового спорта, а не белорусского. Да, есть традиции, есть вот эта мощь – они нигде не выпячивают эту мощь. Спокойно тренируются, а когда надо – уже на помосте выдают результат. Если бы вы знали, сколько предложений! Из России, Украины… Это немерено. У нас позиция такова: только свои. Нас не надо усиливать. Мы еще можем на другие страны дать спортсменов, но мы этого не делаем. У нас свои бриллианты.

Белорусские тяжелоатлеты установили 45 национальных рекордов

За выступлениями спортсменов и в качестве болельщика, и с точки зрения руководителя, оценивая результат работы спортивной отрасли, следит Президент. В прошлом году, после успешного выступления на чемпионате Европы, Александр Лукашенко вручил госнаграды нашим силачам.