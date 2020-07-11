Девятовский о Тихоне: «После такого наезда, вообще, не выживают. Он пришёл и доказал всем, что наши атлеты сильны духом»

Есть в истории белорусской легкой атлетики медали, к которым шли не год и не два, а почти десятилетие!

И на этом пути атлет сражался не только с собой, но, кажется, со всем миром. И выиграл.

Скандалы Олимпиады-2012. Белорус Иван Тихон снят с Игр за положительный допинг-тест 8-летней давности

Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Это «серебро» Ивана Тихона в Рио-де-Жанейро. Цена этой медали очень высока. Потому что были времена, когда кто-то пытался дискредитировать Ивана и меня. После такого колоссального напряжения, после такой огромной паузы, под тотальным допинг-контролем, человек, не молодея, пройдя – не хочу описывать, что он прошел – выходит и завоевывает «серебро» Олимпийских игр в 40!