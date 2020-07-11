Валентин Короткин об ОИ в Токио: «Нужно не выжидать, а, всё равно, по-любому, готовиться»

Валентин Короткин, главный тренер женской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Она уже не первый год, выступала в Рио-де-Жанейро на Олимпийских играх, и была ситуация такая же, еще, может и посложнее. В 2012-м были перепроверки допинг-проб, разные эти сложные ситуации. Тем не менее, все у нас получилось на Олимпийских играх. Выхода нет, надо терпеть, ждать. Нужно не выжидать, а нужно, все равно, по-любому, готовиться. Спортсмены, которые думают о том, что: «Ай, вдруг, не поеду», – опустить руки, то всегда будете проигрывать тем, которые до конца борются, сражаются. Потом оказывается, что все возможно.