Почему биатлонист Антон Шипулин решил завершить спортивную карьеру

Окончательно россиянин покинет мировой биатлон после традиционной Рождественской гонки, которая пройдет 29 декабря в Германии. Как заявил сам Шипулин, причин его ухода из спорта несколько: это и невыступление на Олимпиаде в Пхенчхане, и недавние обыски российской биатлонной команды в Австрии. Также у биатлониста в 2018 году были проблемы со здоровьем.

Напомним, что первые три этапа Кубка мира этого сезона россиянин пропустил и готовился выйти на старт уже после Нового года. Шипулин явялется олимпийским чемпионом, а также шестикратным призером чемпионатов мира.

Чемпион ОИ-2014 биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру