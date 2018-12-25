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Почему биатлонист Антон Шипулин решил завершить спортивную карьеру

25 декабря 2018 18:25
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Российский биатлонист Антон Шипулин завершает спортивную карьеру, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это решение спортсмен озвучил на специальной пресс-конференции в Москве.

Почему биатлонист Антон Шипулин решил завершить спортивную карьеру-1

Окончательно россиянин покинет мировой биатлон после традиционной Рождественской гонки, которая пройдет 29 декабря в Германии. Как заявил сам Шипулин, причин его ухода из спорта несколько: это и невыступление на Олимпиаде в Пхенчхане, и недавние обыски российской биатлонной команды в Австрии. Также у биатлониста в 2018 году были проблемы со здоровьем.

Напомним, что первые три этапа Кубка мира этого сезона россиянин пропустил и готовился выйти на старт уже после Нового года. Шипулин явялется олимпийским чемпионом, а также шестикратным призером чемпионатов мира.

Чемпион ОИ-2014 биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру

# Биатлон # Антон Шипулин # Фотофакт

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