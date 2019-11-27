Хоккей. Михаил Захаров назвал расширенный состав сборной Беларуси на декабрьский кэмп

В отличие от ноябрьского кэмпа, в составе есть некоторые изменения. Получил вызов в команду голкипер Иван Кульбаков, выступающий за «Нефтяник» из ВХЛ.

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров огласил расширенный состав для участия в декабрьском кэмпе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В списке – 25 игроков.

В линии защиты обращаем внимание на появление в списке Павла Воробья, Ильи Шинкевича, Кристиана Хенкеля и Ника Бэйлена. Также в списке значится и форвард «Автомобилиста» Джефф Платт. Наибольшее представительство в составе сборной имеет минское «Динамо».

Вызов в кэмп получили сразу 11 хоккеистов «зубров». После сбора националка отправится в Венгрию, где с 11 по 14 декабря сыграет на турнире «Шести наций».