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БАТЭ и «Днепр» сыграли вничью в заключительном матче 10-го тура ЧБ по футболу

01 июня 2026 13:41
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БАТЭ и «Днепр» сыграли вничью в заключительном поединке 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Национальное первенство ушло на небольшой перерыв, связанный с играми сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главные события произошли во втором тайме. На 55-й минуте отличился Анатолий Ярмолич. Он оказался самым расторопным в неприятельской штрафной. А на 79-й паритет восстановил Захар Гицелев. После этого цифры не менялись – 1:1. Борисовчан продолжает лихорадить – в 10 встречах они победили единожды.

БАТЭ и «Днепр» сыграли вничью в заключительном матче 10-го тура ЧБ по футболу-1

Полная цифровая картина тура – перед вами. В центральной дуэли «МЛ Витебск» обыграл «Неман». Также внимания заслуживает успех «Барановичей». Причем по ходу они были впереди – 3:0. Действующий обладатель золота продолжает возглавлять реестр. В спину дышит минское «Динамо». На третью позицию переместился «Гомель».

# Футбол Беларуси

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