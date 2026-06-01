БАТЭ и «Днепр» сыграли вничью в заключительном матче 10-го тура ЧБ по футболу

БАТЭ и «Днепр» сыграли вничью в заключительном поединке 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Национальное первенство ушло на небольшой перерыв, связанный с играми сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главные события произошли во втором тайме. На 55-й минуте отличился Анатолий Ярмолич. Он оказался самым расторопным в неприятельской штрафной. А на 79-й паритет восстановил Захар Гицелев. После этого цифры не менялись – 1:1. Борисовчан продолжает лихорадить – в 10 встречах они победили единожды.