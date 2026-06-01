Дмитрий Квартальнов официально покинул минское хоккейное «Динамо». Специалист возглавлял «зубров» на протяжении трех сезонов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самым успешным получился минувший. Белорусы впервые завершили гладкий чемпионат на второй позиции на Западе. В первом раунде Кубка Гагарина были повержены московские одноклубники – 4:0, а затем случилось болезненное поражение от казанского «Ак Барса» с теми же цифрами. В итоговой таблице «Динамо» расположилось на пятой строке. Имя приемника Квартальнова еще не называется.