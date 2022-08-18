Стали известны результаты плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов

Наибольший интерес для белорусских болельщиков представляло противостояние в Хайфе, где местный «Маккаби» принимал «Црвену Звезду». В составе сербского гранда на поле вышло сразу два бывших игрока борисовского БАТЭ – Мирко Иванич и Неманья Милунович. Причем первый в этом сезоне набрал потрясающую форму и в семи встречах заработал 11 результативных баллов. И «Црвена Звезда» находится в отличной форме – на ее счету семь побед в семи матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 28 к одному. Правда, и «Маккаби» не подарок. Единоличный лидер чемпионата Израиля уже успел пошуметь в нынешней Лиге чемпионов, вынеся греческий «Олимпиакос» на их поле со счетом 4:0. С таким же счетом был разгромлен и кипрский АПОЭЛ.