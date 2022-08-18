22 комплекта медалей и новые рекорды. Рассказываем об итогах чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике

На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный турнир является 12-м этапом Белорусской легкоатлетической лиги. Конкуренцию нашим спортсменом составляют представители России. Во второй день турнира состоялись 22 финала.

Федерация легкой атлетики ставит перед спортсменами высокие задачи, и атлеты подтверждают свой уровень новыми достижениями. Так, Илья Карнаухов обновил рекорд страны на дистанции 1 500 метров – 3 минуты 35,73 секунды. Отметим, былое достижение продержалось три десятка лет. Чемпионат Беларуси завершится 18 июля, своих обладателей найдут 22 комплекта медалей.

Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Подробности здесь.