Победители турнира среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» определятся 14 февраля

Новости Беларуси. «Снежный снайпер», день второй. 14 февраля в Раубичах станут известны все победители заключительных стартов среди детей и подростков по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многоступенчатый отбор из 32 тысяч участников районных соревнований прошли почти 200 школьников. В связи с пандемией COVID-19 соревнования проходят без зрителей.