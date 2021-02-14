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Победители турнира среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» определятся 14 февраля

14 февраля 2021 11:36
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Новости Беларуси. «Снежный снайпер», день второй. 14 февраля в Раубичах станут известны все победители заключительных стартов среди детей и подростков по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победители турнира среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» определятся 14 февраля-1

Многоступенчатый отбор из 32 тысяч участников районных соревнований прошли почти 200 школьников. В связи с пандемией COVID-19 соревнования проходят без зрителей.

Победители турнира среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» определятся 14 февраля-4

Для болельщиков организована онлайн-трансляция, в том числе и на официальном YouTube-канале Президентского спортивного клуба. Именно под его эгидой и проходят соревнования.

# Биатлон # Фотофакт

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