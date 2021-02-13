«Нет никакого страха играть против именитых соперников». В домашнем матче российской Суперлиги «Минчанка» проиграла «Локомотиву»

Календарь у белорусок сейчас тяжелый: наши волейболистки все последние игры проводят с командами из верхней части таблицы. К слову, несмотря на усеченный состав «железнодорожниц», соперницы слабыми отнюдь не выглядели, матч вышел трудовым.

Первую партию команды начали на равных, однако в концовке «Локомотив» вырвал победу – 25:23. Второй сет белоруски проиграли из-за собственных ошибок – 19:25, однако сумели собраться в третьем и взять его – 25:22. Но россиянки решили не доводить встречу до тай-брейка и уверенно выиграли (25:16) – 3:1 в матче. У «Минчанки» пятое поражение кряду.