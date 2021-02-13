«Нет никакого страха играть против именитых соперников». В домашнем матче российской Суперлиги «Минчанка» проиграла «Локомотиву»

Новости Беларуси. «Минчанка» проиграла «Локомотиву» в очередном домашнем матче российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Минчанка» проиграла «Локомотиву» в очередном домашнем матче российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Календарь у белорусок сейчас тяжелый: наши волейболистки все последние игры проводят с командами из верхней части таблицы. К слову, несмотря на усеченный состав «железнодорожниц», соперницы слабыми отнюдь не выглядели, матч вышел трудовым.
Первую партию команды начали на равных, однако в концовке «Локомотив» вырвал победу – 25:23. Второй сет белоруски проиграли из-за собственных ошибок – 19:25, однако сумели собраться в третьем и взять его – 25:22. Но россиянки решили не доводить встречу до тай-брейка и уверенно выиграли (25:16) – 3:1 в матче. У «Минчанки» пятое поражение кряду.
Елена Федоринчик, либеро команды «Минчанка»:
Практически все игры сейчас играем наравне с другими командами, неважно, какого уровня соперник. Немножко, может быть, подводит мастерство в каких-то определенных моментах, и на этом, конечно, наши именитые соперники выходят вперед. Игра была хорошая, очень много полезного можно вынести из нее. Конечно, хочется поблагодарить зрителей, девчонок, потому что каждая выложилась на сто процентов. Желание и огонь в глазах – это есть всегда, это здорово, что уже нет никакого страха играть против хороших и именитых соперников.
После этого поражения «Минчанка» остается на 12 месте из 14 команд Суперлиги. В следующем матче подопечные Саликова дома примут соседа по таблице «Заречье-Одинцово». Встреча запланирована на 18 февраля.