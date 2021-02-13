Прыгун с шестом Матвей Волков установил мировой рекорд среди спортсменов до 18 лет

Новости Беларуси. Экс-россиянин, а ныне белорус Матвей Волков установил новый мировой рекорд среди спортсменов до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Случилось это на международном турнире в Польше. Прыгун с шестом в своей лучшей попытке преодолел планку, установленную на высоте 5 метров и 60 сантиметров.

Таким образом, прежнее лучшее планетарное достижение наш легкоатлет улучшил сразу на четыре сантиметра.