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Прыгун с шестом Матвей Волков установил мировой рекорд среди спортсменов до 18 лет

13 февраля 2021 18:39
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Новости Беларуси. Экс-россиянин, а ныне белорус Матвей Волков установил новый мировой рекорд среди спортсменов до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Прыгун с шестом Матвей Волков установил мировой рекорд среди спортсменов до 18 лет-1

Случилось это на международном турнире в Польше. Прыгун с шестом в своей лучшей попытке преодолел планку, установленную на высоте 5 метров и 60 сантиметров.

Таким образом, прежнее лучшее планетарное достижение наш легкоатлет улучшил сразу на четыре сантиметра.

# Легкая атлетика # Матвей Волков # Фотофакт

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