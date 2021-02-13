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Александра Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне

13 февраля 2021 18:36
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Новости Беларуси. В австралийском Мельбурне, помимо первого в сезоне «Большого шлема», проходит и другой теннисный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Там в числе прочих выступает белоруска Александра Саснович. Наша спортсменка вышла в 1/16 финала.

Александра Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне-1

На предыдущей стадии была легко обыграна представительница США Лорен Дэвис со счетом 6:3, 6:2. Следующая оппонентка куда более грозная – это представительница Великобритании Йоханна Конта. В мировой классификации она занимает 15-е место. Поединок запланирован на ранее утро 14 февраля.

# Теннис # Александра Саснович # Йоханна Конта # Лорен Дэвис # Фотофакт

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