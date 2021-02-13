Александра Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне

Новости Беларуси. В австралийском Мельбурне, помимо первого в сезоне «Большого шлема», проходит и другой теннисный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Там в числе прочих выступает белоруска Александра Саснович. Наша спортсменка вышла в 1/16 финала.