В Минске стартовал международный турнир по плаванию на призы Коплякова

Минск в эти дни принимает традиционный международный турнир по плаванию на призы двукратного олимпийского чемпиона Сергея Коплякова. Здесь соревнуется ближайший резерв сборных Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С подробностями Юлия Силипицкая.

Сергей Копляков – кумир многих пловцов, как Беларуси, так и России, двукратный олимпийский чемпион, семикратный покоритель Европы, рекордсмен мира на дистанции 200 метров вольным стилем. Сегодня турнир на призы олимпионика подводит итоги года преимущественно для молодежи. Наши лидеры отправились в Санкт-Петербург на соревнования еще одного суперпловца – Владимира Сальникова. В заявках минского старта значатся более 600 участников со всей Беларуси, а также к нам пожаловали многочисленные гости.

Юрий Задворный, тренер команды Москвы:

Соревнования проходят с 2007 года. Мы каждый год сюда приезжаем с ребятами, нам очень нравится. Уровень мастерства вырос. Насколько я знаю, основные спортсмены сборной страны уехали в Санкт-Петербург на турнир, а резерв остался здесь. Поэтому очень рады приезжать, участвовать в данном турнире. На короткой воде участники в течение трех дней разыграют 48 комплектов наград в трех возрастах, а тренерский штаб сможет выявить претендентов в сборные страны.