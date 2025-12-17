В Минске стартовал международный турнир по плаванию на призы Коплякова
Минск в эти дни принимает традиционный международный турнир по плаванию на призы двукратного олимпийского чемпиона Сергея Коплякова. Здесь соревнуется ближайший резерв сборных Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С подробностями Юлия Силипицкая.
Сергей Копляков – кумир многих пловцов, как Беларуси, так и России, двукратный олимпийский чемпион, семикратный покоритель Европы, рекордсмен мира на дистанции 200 метров вольным стилем. Сегодня турнир на призы олимпионика подводит итоги года преимущественно для молодежи.
Наши лидеры отправились в Санкт-Петербург на соревнования еще одного суперпловца – Владимира Сальникова. В заявках минского старта значатся более 600 участников со всей Беларуси, а также к нам пожаловали многочисленные гости.
Юрий Задворный, тренер команды Москвы:
Соревнования проходят с 2007 года. Мы каждый год сюда приезжаем с ребятами, нам очень нравится. Уровень мастерства вырос. Насколько я знаю, основные спортсмены сборной страны уехали в Санкт-Петербург на турнир, а резерв остался здесь. Поэтому очень рады приезжать, участвовать в данном турнире.
На короткой воде участники в течение трех дней разыграют 48 комплектов наград в трех возрастах, а тренерский штаб сможет выявить претендентов в сборные страны.
Инна Рублевская, директор ГЦОР по водным видам спорта:
Главная задача этих соревнований – резерв. Мы всегда просматриваем личные рекорды, рекорды нашего бассейна. Я думаю, что такие рекорды 100 % будут. Приехали гости из России: только 4 команды из Москвы, Пермская, Тульская области, Ленинград. Ожидается интересная, серьезная борьба.
Турнир является личным, и, конечно, все хотят победить. Причем тренеры ставят максимальные задачи, ведь здесь и педагоги конкурируют.
Подробности в видео.