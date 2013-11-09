Победителем международного турнира по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд стала дружина из России. Белорусы - вторые

Новости Беларуси. В Минске определили победителя международного турнира по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд на «Кубок Президентского спортивного клуба». В финале встретились команды Беларуси и России. Первый приз достался гостям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования - это обмен опытом между участниками из разных стран, и бесценная игровая практика для юных хоккеистов.

Виталий Прохоров, главный тренер юношеской сборной по хоккею (Россия):

Организация прекрасная. Не видел нигде каких-то негативных моментов. Приятно, когда еще на турнире полные трибуны на финале, да и вообще я видел, народ присутствует.

Михаил Мещеряков, игрок юношеской сборной по хоккею (Россия):

Все подготовились к игре очень хорошо. очень понравилось с этими партнерами играть. Это такие неповторяемые ощущения, просто незабываемо!