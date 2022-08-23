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Победителей в микстах определили на Кубке Беларуси по гребле на байдарке и каноэ

23 августа 2022 16:51
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Новости Беларуси. Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ возвращается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После международного этапа – олимпийского, где конкуренцию нашим составляли российские гребцы, – стартовал второй этап. Здесь заявлены только белорусы, а в программе значатся не олимпийские дистанции.  

Победителей в микстах определили на Кубке Беларуси по гребле на байдарке и каноэ-1

Олимпиада в Токио для гребцов стала последней, где можно было попытать счастье в 12 дисциплинах. В Париже в этом виде спорта разыграют медали только в 10. Выбыл спринт-одиночки, как у мужчин, так и у женщин – байдарка. Зато сегодня в моду входят миксты. Первые медали и в байдарке, и каноэ были разыграны в этом разделе именно в стартовый день Кубка Беларуси. В программе первого дня значились шесть финалов, но за медали боролись только миксты. Причем обзавестись такой наградой хотели и олимпийцы, и молодежь. Елизавета Вилькова с напарником Алексеем Мисюченко – оба загребные, но в миксте Леша отдал руль даме. В результате – победа. Дуэт Скриганова и Натынчик – вторые. Маститая Худенко и Литвинов замкнули тройку сильнейших.  

Победителей в микстах определили на Кубке Беларуси по гребле на байдарке и каноэ-4

Алексей Мисюченко, победитель турнира:  
Мы не совсем разобрались, какого это. И мы специально выбрали тактику прохождения через полуфинал, чтобы лишний раз проехаться, посмотреть. Совсем другие ощущения, честно говоря. По сравнению с классическими видами, которыми мы гоняемся. Очень интересно, будем набираться опыта. И надеемся, что в будущем на Олимпийских мы сможем занять достойные позиции.  

Победителей в микстах определили на Кубке Беларуси по гребле на байдарке и каноэ-7

Елизавета Вилькова, победительница турнира:  
Мы как-то нашли друг друга. В том году не получилось сесть. Но ничего страшного, мы решили в этом году попробовать. И, как видите, неплохо получилось.  

Каноистов-победителей разделили доли секунд. Сразу четыре экипажа метили в дамки. Виктория выбрала Карину Жук и Сергея Марчука.  

Победителей в микстах определили на Кубке Беларуси по гребле на байдарке и каноэ-10

Сергей Марчук, победитель турнира:  
В такую жару было очень сложно. Но нам повезло, думаю. Потому что тут действительно главная борьба была. И только доли секунды разрешили нашу борьбу.  

Победителей в микстах определили на Кубке Беларуси по гребле на байдарке и каноэ-13

Карина Жук, победительница турнира:  
Хотелось бы с большим отрывом выехать. И так тоже неплохо. Четыре лодки заехали в секунду.  

Победителей в микстах определили на Кубке Беларуси по гребле на байдарке и каноэ-16

Отметим, что в турнире принимают участие все сильнейшие гребцы страны. Они готовятся к предстоящему российскому вояжу. Три старта подряд, а самый главный – «Кубок доброй воли».  

Победителей в микстах определили на Кубке Беларуси по гребле на байдарке и каноэ-19

Александр Мызгин, главный судья соревнований:  
«Кубок доброй воли», там все возраста будут принимать участие: взрослые, молодежь и юниоры. Выезжает у нас очень большой состав – порядка 90 человек.  

Победителей в микстах определили на Кубке Беларуси по гребле на байдарке и каноэ-22

Второй этап Кубка Беларуси завершится 25 августа, всего спортсмены разыграют 14 комплектов наград.  

# Гребля # Сергей Марчук # Карина Жук # Елизавета Вилькова # Алексей Мисюченко # Александр Мызгин # Юлия Силипицкая # Дмитрий Натынчик # Владислава Скриганова # Владислав Литвинов # Ольга Худенко # Фотофакт

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