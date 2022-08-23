Победителей в микстах определили на Кубке Беларуси по гребле на байдарке и каноэ

Новости Беларуси. Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ возвращается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После международного этапа – олимпийского, где конкуренцию нашим составляли российские гребцы, – стартовал второй этап. Здесь заявлены только белорусы, а в программе значатся не олимпийские дистанции.

Олимпиада в Токио для гребцов стала последней, где можно было попытать счастье в 12 дисциплинах. В Париже в этом виде спорта разыграют медали только в 10. Выбыл спринт-одиночки, как у мужчин, так и у женщин – байдарка. Зато сегодня в моду входят миксты. Первые медали и в байдарке, и каноэ были разыграны в этом разделе именно в стартовый день Кубка Беларуси. В программе первого дня значились шесть финалов, но за медали боролись только миксты. Причем обзавестись такой наградой хотели и олимпийцы, и молодежь. Елизавета Вилькова с напарником Алексеем Мисюченко – оба загребные, но в миксте Леша отдал руль даме. В результате – победа. Дуэт Скриганова и Натынчик – вторые. Маститая Худенко и Литвинов замкнули тройку сильнейших.

Алексей Мисюченко, победитель турнира:

Мы не совсем разобрались, какого это. И мы специально выбрали тактику прохождения через полуфинал, чтобы лишний раз проехаться, посмотреть. Совсем другие ощущения, честно говоря. По сравнению с классическими видами, которыми мы гоняемся. Очень интересно, будем набираться опыта. И надеемся, что в будущем на Олимпийских мы сможем занять достойные позиции.

Елизавета Вилькова, победительница турнира:

Мы как-то нашли друг друга. В том году не получилось сесть. Но ничего страшного, мы решили в этом году попробовать. И, как видите, неплохо получилось. Каноистов-победителей разделили доли секунд. Сразу четыре экипажа метили в дамки. Виктория выбрала Карину Жук и Сергея Марчука.

Сергей Марчук, победитель турнира:

В такую жару было очень сложно. Но нам повезло, думаю. Потому что тут действительно главная борьба была. И только доли секунды разрешили нашу борьбу.

Карина Жук, победительница турнира:

Хотелось бы с большим отрывом выехать. И так тоже неплохо. Четыре лодки заехали в секунду.

Отметим, что в турнире принимают участие все сильнейшие гребцы страны. Они готовятся к предстоящему российскому вояжу. Три старта подряд, а самый главный – «Кубок доброй воли».

Александр Мызгин, главный судья соревнований:

«Кубок доброй воли», там все возраста будут принимать участие: взрослые, молодежь и юниоры. Выезжает у нас очень большой состав – порядка 90 человек.