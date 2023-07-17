Победа над сборной России и рекорд в НХЛ – Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона

На драфте НХЛ выбрали сразу пять белорусов. Успешно показала себя и национальная команда. Она впервые за 11 лет победила сборную России и выиграла Кубок «Первого канала». Благодаря более тесному взаимодействию с российской стороной активно развивается детско-юношеское направление. Продолжает набирать обороты и благотворительный проект «Хоккей идет к детям». Количество участников выросло с 300 до 1 500.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания: Я очень радуюсь, что Федерация хоккея Беларуси расширяет направление своей деятельности, адаптируется к новым условиям. Ведь все мы понимаем, что это главная задача Федерации – развивать на всех уровнях. И можно сказать, что она с этим справляется. Безусловно, этого успеха бы не было без значимой поддержки государства. Более 40 площадок принимают сегодня детские и взрослые соревнования. Более 30 школ занимаются развитием и подготовкой спортивного резерва. Более 20 международных соревнований, турниров прошло за этот год.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Когда подводили итоги, мы видели, что 27 аншлагов сказали сами за себя. И подписание с Федерацией хоккея России дало определенный виток развития. У нас уже видна планка, какая была в прошлом сезоне, и нам нужно уже усовершенствовать. И сейчас стартует очень много интересных кубков – Кубок Салея, Кубок Цыплакова, которые будут непосредственно уже интересными, потому что новый сезон, новые игроки, новые команды. И по прошлому году если судить, то это был просто непредсказуемый результат витебской команды. Поэтому ждем с нетерпением. Приходите все смотреть и наслаждаться хоккеем.

Групповой этап Кубка Руслана Салея пройдет со 2 по 13 августа. А финальный раунд состоится с 23 по 27 августа.