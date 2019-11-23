Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят

Новости Беларуси. В Минске завершился организованный Президентским спортивным клубом волейбольный турнир среди ребят, для которых подобные соревнования – первый опыт серьезных состязаний, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На отборочном этапе сильнейших выявляли команды из Гродно, Шумилино и Минска. Ожидаемо лидерами стали хозяева турнира, хотя, как сами признаются – соперники подобрались не из легких.

Иван Ярмош, капитан СДЮШОР ВК «Минск»:

Соперник показывает себя с лучшей стороны, но мы пытаемся его победить. Прежде всего должна быть команда собранная, должен быть контакт внутри команды. И тогда у нас все получится.

Татьяна Бабок, тренер-преподаватель СДЮШОР ВК «Минск»:

Такие турниры очень важны. Большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят. Они демонстрируют свой вид спорта, идет популяризация и дети занимаются спортом – это самое главное. В частности, волейболом.