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Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят

23 ноября 2019 18:44
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Новости Беларуси. В Минске завершился организованный Президентским спортивным клубом волейбольный турнир среди ребят, для которых подобные соревнования – первый опыт серьезных состязаний, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят-1

На отборочном этапе сильнейших выявляли команды из Гродно, Шумилино и Минска. Ожидаемо лидерами стали хозяева турнира, хотя, как сами признаются – соперники подобрались не из легких.

Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят-4

Иван Ярмош, капитан СДЮШОР ВК «Минск»:
Соперник показывает себя с лучшей стороны, но мы пытаемся его победить.

Прежде всего должна быть команда собранная, должен быть контакт внутри команды. И тогда у нас все получится.

Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят-7

Татьяна Бабок, тренер-преподаватель СДЮШОР ВК «Минск»:
Такие турниры очень важны. Большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят. Они демонстрируют свой вид спорта, идет популяризация и дети занимаются спортом – это самое главное. В частности, волейболом.

Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят-10

На этом большой праздник волейбола для юных спортсменов закончился. И пусть медали сегодня достались не всем, самое главное – эмоции от первых соревнований и бесценный опыт станут точкой отсчета в большой карьере маленьких волейболистов.

# Волейбол # Иван Ярмош # Татьяна Бабок # Фотофакт

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