По последнему слову техники. В Гродно появился современный зал для фехтования

Новости Беларуси. Современный зал для фехтования появился в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он оснащён по последнему слову техники. Всё оборудование – от ударопрочных дорожек до специальных костюмов – закуплено у ведущего мирового производителя.

Спортсмены также получили дополнительный игровой зал для разминки, раздевалки и душевые. Новое помещение обустраивали как для тренировок, так и для проведения международных соревнований.

Даниил Кузьминич, житель Гродно:

Зал здесь намного лучше. Он больше, просторней и тут больше дорожек для фехтования.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Совместно с федерацией фехтования мы делаем всё возможное, чтоб условия были достойные как для занятий, так и для проведения соревнований. Для того, чтобы наши спортсмены могли обмениваться опытом, повышать свой уровень и рейтинг.