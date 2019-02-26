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По последнему слову техники. В Гродно появился современный зал для фехтования

26 февраля 2019 06:56
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Новости Беларуси. Современный зал для фехтования появился в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он оснащён по последнему слову техники. Всё оборудование – от ударопрочных дорожек до специальных костюмов – закуплено у ведущего мирового производителя.

По последнему слову техники. В Гродно появился современный зал для фехтования-1

Спортсмены также получили дополнительный игровой зал для разминки, раздевалки и душевые. Новое помещение обустраивали как для тренировок, так и для проведения международных соревнований.

По последнему слову техники. В Гродно появился современный зал для фехтования-4

Даниил Кузьминич, житель Гродно:
Зал здесь намного лучше. Он больше, просторней и тут больше дорожек для фехтования.

По последнему слову техники. В Гродно появился современный зал для фехтования-7

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Совместно с федерацией фехтования мы делаем всё возможное, чтоб условия были достойные как для занятий, так и для проведения соревнований. Для того, чтобы наши спортсмены могли обмениваться опытом, повышать свой уровень и рейтинг.

По последнему слову техники. В Гродно появился современный зал для фехтования-10

Федерация фехтования Беларуси намерена взяться за развитие детских спортивных школ. Особое внимание – регионам. В 2020 году подобные залы планируют открыть в Гомельской и Могилёвской областях.

# Фехтование # Константин Шульган # Даниил Кузьминич # Фотофакт

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