«Динамо-Минск» проведёт серию товарищеских матчей со сборной белорусской экстралиги

Новости Беларуси. Время интересного хоккея и бескомпромиссной борьбы. Минское «Динамо» завершило выступление в нынешнем сезоне КХЛ, однако в отпуск уходить не спешит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе впервые в истории пройдут матчи между «зубрами» и сборной клубов чемпионата Беларуси, сформированной на базе минской «Юности».

Первая встреча состоится уже 26 февраля на льду «Минск-Арены». Начало в 19.30, вход для болельщиков свободный. Вторая игра запланирована на 28 февраля. Её примет «Чижовка-Арена». А если понадобится, то будет и третья. Она снова пройдёт в Веснянке.