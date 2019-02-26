Прямой эфир

«Динамо-Минск» проведёт серию товарищеских матчей со сборной белорусской экстралиги

26 февраля 2019 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Время интересного хоккея и бескомпромиссной борьбы. Минское «Динамо» завершило выступление в нынешнем сезоне КХЛ, однако в отпуск уходить не спешит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Динамо-Минск» проведёт серию товарищеских матчей со сборной белорусской экстралиги-1

На этой неделе впервые в истории пройдут матчи между «зубрами» и сборной клубов чемпионата Беларуси, сформированной на базе минской «Юности».

Первая встреча состоится уже 26 февраля на льду «Минск-Арены». Начало в 19.30, вход для болельщиков свободный. Вторая игра запланирована на 28 февраля. Её примет «Чижовка-Арена». А если понадобится, то будет и третья. Она снова пройдёт в Веснянке.

«Динамо-Минск» проведёт серию товарищеских матчей со сборной белорусской экстралиги-4

По словам главного тренера сборной и «Динамо» Андрея Сидоренко, результаты предстоящих матчей будут иметь большое значение при комплектовании состава национальной команды на чемпионат мира и, возможно, на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Подготовка полным ходом, осталось только реализовать это всё»: сборную Беларуси проводили на Универсиаду-2019
25 февраля 2019 17:59

«Подготовка полным ходом, осталось только реализовать это всё»: сборную Беларуси проводили на Универсиаду-2019

Минское «Динамо» сыграет товарищеские матчи против сборной клубов Экстралиги
25 февраля 2019 17:29

Минское «Динамо» сыграет товарищеские матчи против сборной клубов Экстралиги

В Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду
25 февраля 2019 14:26

В Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду