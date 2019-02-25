Минское «Динамо» сыграет товарищеские матчи против сборной клубов Экстралиги

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» завершило выступление в этом сезоне КХЛ, однако в отпуск уходить «зубрам» еще рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе впервые в истории пройдут матчи между «Динамо» и сборной клубов чемпионата Беларуси, сформированной на базе минской «Юности». Формат встреч – серия до двух побед.

Первая игра пройдет уже 26 февраля на «Минск-Арене». Вторую встречу примет «Чижовка» в четверг (28 февраля). Если понадобится третий матч, то он, как и первый, будет сыгран на домашнем льду «Динамо».