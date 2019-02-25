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Минское «Динамо» сыграет товарищеские матчи против сборной клубов Экстралиги

25 февраля 2019 17:29
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» завершило выступление в этом сезоне КХЛ, однако в отпуск уходить «зубрам» еще рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минское «Динамо» сыграет товарищеские матчи против сборной клубов Экстралиги-1

На этой неделе впервые в истории пройдут матчи между «Динамо» и сборной клубов чемпионата Беларуси, сформированной на базе минской «Юности». Формат встреч – серия до двух побед.

Первая игра пройдет уже 26 февраля на «Минск-Арене». Вторую встречу примет «Чижовка» в четверг (28 февраля). Если понадобится третий матч, то он, как и первый, будет сыгран на домашнем льду «Динамо».

Минское «Динамо» сыграет товарищеские матчи против сборной клубов Экстралиги-4

Игры начнутся в 19 часов 30 минут. Вход на первый поединок свободный. По словам главного тренера Андрея Сидоренко, результат матчей будет иметь высокое значение при комплектовании состава национальной команды на чемпионат мира и, возможно, на следующий сезон в КХЛ.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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