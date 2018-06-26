По нулям. Сборные Дании и Франции сыграли вничью на ЧМ

Новости мира. Начинался очередной игровой день на мундиале встречами в группе С, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Москве сборная Дании пыталась как минимум набрать балы в противостоянии с Францией. «Северяне» с первых минут «закрылись» на своей половине поля, отдав инициативу сопернику. У «трехцветных» игра впереди, откровенно говоря не получалась. «Скандинавы» очень долго оберегали стратегически важную ничью для себя. И только изредка «покусывали» соперника, создавая опасные моменты возле ворот команды Дешама. Сама же игра не слишком изобиловала голевыми моментами. Было видно, что обе команды в преддверие плей-офф явно не хотели рисковать.

Лишь полузащитник французов Фекир, имел шанс нарушить устоявшее равновесие в матче. Но каждый раз удача отворачивалась от футболиста. Под неодобрительный гул болельщиков европейцы «расписали» ничью 0:0. Таким образом, это стал первый матч на турнире, в котором не было забитых голов.

В параллельном матче сборная Перу нанесла поражение Австралии 2:0. Борьбу в нокаут раунде продолжат французы и датчане.