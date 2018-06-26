«Каждого мальчишку белорусского привлечь в проект». В Беларуси стартовала программа по возрождению футбола совместно с УЕФА

Новости Беларуси. От футбола во дворе до национальной команды. Официально стартовал новый пилот-проект Белорусской федерации футбола и УЕФА по клубному развитию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главные герои – девять отечественных клубов и спортивных школ, которые на протяжении года будут участвовать в ряде обучающих мероприятий по семи направлениям, начиная от образовательных программ тренерских кадров до непосредственной работы на полях. В роли наставников и экспертов выступят представители УЕФА, а именно голландец Пит Хуберс и англичанин Джейми Хоучин. Оба – консультанты по массовому футболу.

Юрий Вергейчик, генеральный секретарь АБФФ:

Без массового футбола мы не будем иметь возможности отбора. Нет отбора – нет набора. Всё одно за другим цепляется. Поэтому мы сейчас должны каждого мальчишку белорусского привлечь в свой проект и вернуть футбол. Я уверен, в дальнейшем это позволит нам открыть таких звезд, как в свое время были Прокопенко, Гоцманов, Алейников, Зыгмантович. У нас были, еще раз повторюсь, хорошие традиции, хорошие успехи.

На нынешний проект европейской ассоциацией было выделено 50 тысяч долларов, основная цель проекта – привлечь как можно больше ребят к занятиям футболом и найти долгожданные таланты, дабы сборная Беларуси в обозримом будущем имела возможность выступать в компании сильнейших на чемпионате мира.